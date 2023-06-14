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Сегодня, 11:48

Шпилевский объяснил, почему отказался от перехода в «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский.
Алексей Шпилевский.
Фото ФК «Арис»
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» объяснил, почему отказался от возможного перехода в «Динамо».

«Чувствую вину за собой — когда был в «Кайрате», где мы стали чемпионами, ко мне обратился клуб из второй бундеслиги. Я всегда говорил президенту: если будет Англия или Германия, я туда поеду, это мечта. Так я упустил шанс поиграть в Лиге чемпионов, уходил из команды со слезами. Это я почувствовал и сейчас, даже вдвойне, у нас феноменальный коллектив в «Арисе». Чувствую, что мы можем в еврокубках добиться хорошего результата, моя миссия выполнена не до конца. Не хотелось повторять то, что уже делал. Каждое решение — это опыт. Это не против «Динамо», скорее это за «Арис» — за моих ребят, за нового президента», — сказал Шпилевский «СЭ».

35-летний белорусский специалист возглавляет «Арис» с февраля 2022 года. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Кипра.

В начале июня Алексей Шпилевский продлил соглашение с «Арисом» до 2026 года.

ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
Алексей Шпилевский
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