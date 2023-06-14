В 2022 году Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 88 игроков чемпионата России.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае проверило на допинг 15 футболистов РПЛ, сообщает ТАСС.

Это является наивысшим показателем с начала 2023 года.

В мае были протестированы Ильзат Ахметов и Сергей Волков из «Краснодара», Мингиян Бевеев и Илья Ишков (оба — «Урал»), Георгий Гонгадзе и Андрей Мендель (оба — «Факел»), Давид Караев и Алексей Усанов (оба — «Торпедо»), Сергей Макаров («Крылья Советов»), Кирилл Набабкин и Владислав Тороп (оба — ЦСКА), Владимир Полуяхтов и Дмитрий Воробьев (оба — «Оренбург»), Дмитрий Стоцкий и Тимур Сулейманов (оба — «Пари НН»).

В 2022 году РУСАДА проверило на допинг 88 игроков чемпионата России.