Шунин рассказал, что назвал сына в честь Льва Яшина

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что назвал сына в честь легендарного голкипера бело-голубых Льва Яшина. 15 августа футболист сообщил о рождении третьего ребенка.

«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Все-таки это мальчик, много нежности ни к чему. Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за «Динамо» всю жизнь, для меня это имя много значит. Есть и третий момент — сын родился под знаком зодиака Лев. Все сошлось», — рассказал Шунин.

У 36-летнего голкипера и его супруги Екатерины родился сын, который стал третьим ребенком в семье.