Шунин: «В этом сезоне нет единоличного лидера в РПЛ»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что в этом сезоне РПЛ у нескольких команд есть шансы побороться за чемпионство.

«Я буду за свою команду говорить. В этом сезоне нет единоличного лидера. Есть часть команд, которые в очень хорошем состоянии. Но шансы есть у нескольких команд занять первое место. И я убежден, что наша команда будет бороться за первую тройку. Я в это очень верю и надеяться на это.

Иногда бывает, что команда плохо играет, но все равно набирает очки. У нас в этом плане нет стабильности, но я уверен, что потихоньку работая над ошибками мы найдем баланс. Думаю, мы должны верить, что сможем стать чемпионами и бороться за самые высокие места», — сказал Шунин в беседе с колумнистом «СЭ» Ильей Казаковым в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 9 туров РПЛ лидирует «Краснодар» с 21 очков. В тройке — «Крылья Советов» (18 очков) и «Зенит» (17). Далее — «Спартак» (16) и «Динамо» (15) с «Локомотивом» (15).