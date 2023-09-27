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Сегодня, 01:00

Шунин: «С нашим составом «Динамо» должно быть в тройке и бороться за Кубок»

Руслан Минаев
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что с действующим составом клуб обязан бороться за медали в РПЛ.

«Мне очень жаль, что наши болельщики очень долго ждут трофеев. При том, что каждый год ставятся высокие задачи и цели. У нас достаточно часто происходит смена тренеров и игроки тоже часто меняются. Мне кажется, в данной ситуации важен костяк. Тем самым у нас появится баланс.

Я уверен, что с нашим составом мы можем подняться выше [пятого места]. Да, возможно не стать чемпионами, если смотреть трезво на ситуацию. Но то, что мы должны быть в тройке стабильно и побороться за Кубок. Это важно сделать, как минимум для наших болельщиков», — сказал Шунин в беседе с колумнистом «СЭ» Ильей Казаковым в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 9 туров РПЛ «Динамо» набрало 15 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. В 10-м туре бело-голубые сыграют в гостях с «Ахматом» 1 октября.

Антон Шунин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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