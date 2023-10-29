Силкин прогнозирует победу «Динамо» в матче с «Уралом»

Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата РПЛ между бело-голубыми и «Уралом».

«У «Динамо» будет преимущество своего поля, но команда часто раздаёт очки многим командам, находящимся в нижней части турнирной таблицы. Думаю, москвичи должны победить. За 1-е место команда точно не будет бороться, а остальные позиции сейчас ничего и не дают. За тройку будут бороться многие. Попасть в топ-3 будет очень трудно», — цитирует Силкина euro-football.ru.

Матч 13-го тура чемпионата РПЛ «Динамо» — «Урал» состоится сегодня, 29 октября, в Москве на «ВТБ Арене» в 16.30 по московскому времени.

После 12 туров динамовцы занимают 6-е место с 18 очками, екатеринбуржцы на 8-й позиции (16 очков).