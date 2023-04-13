Силкин: «На месте Тюкавина я бы никуда не дергался. Он пропадет в «Зените»

Бывший главный тренер «Динамо Сергей Силкин высказался о возможном переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит».

Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий является одним из возможных кандидатов на замену легионерам петербургского клуба.

«Об это уже давно говорят, пусть сначала эти ребята покинут «Зенит». На месте Тюкавина я бы никуда не дергался, ему нужно играть в «Динамо». Костя — воспитанник команды, я знаю его с самого детства, когда он только пришел в академию «Динамо». Сейчас ему лучше быть в «Динамо», играть, забивать и помогать команде. Может так получиться, что он пропадет в «Зените», а «Динамо» его команда. Костя очень талантливый парень, ему нужно играть и играть», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

В текущем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.