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Сегодня, 20:13

Силкин уверен, что Бителло принесет пользу «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Сергей Силкин поделился мнение об игре полузащитника «Динамо» Бителло в нынешнем сезоне.

«Пока сложно оценить игру Бителло на данном этапе. Да, он ярко провел несколько игр, но пока рано о чем-то говорить. Нужно смотреть на дистанции. Игрок он неплохой, хорошие впечатления оставляет. Потенциал у него есть. Он точно принесет пользу «Динамо», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Бителло перешел в «Динамо» в сентябре 2023 года из «Гремио» за 10 миллионов евро. С бело-голубыми 23-летний игрок подписал контракт до конца июня 2028 года. За московский клуб хавбек провел 15 матчей, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-bitello-prineset-pol-zu-dinamo/
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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