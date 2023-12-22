Силкин уверен, что Бителло принесет пользу «Динамо»

Известный российский тренер Сергей Силкин поделился мнение об игре полузащитника «Динамо» Бителло в нынешнем сезоне.

«Пока сложно оценить игру Бителло на данном этапе. Да, он ярко провел несколько игр, но пока рано о чем-то говорить. Нужно смотреть на дистанции. Игрок он неплохой, хорошие впечатления оставляет. Потенциал у него есть. Он точно принесет пользу «Динамо», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Бителло перешел в «Динамо» в сентябре 2023 года из «Гремио» за 10 миллионов евро. С бело-голубыми 23-летний игрок подписал контракт до конца июня 2028 года. За московский клуб хавбек провел 15 матчей, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.