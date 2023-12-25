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Сегодня, 20:23

Силкин высказался о вратарской позиции «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о вратарской позиции бело-голубых.

«Ключевых игроков выделять еще рано, итоги будем подводить в конце сезона. Сейчас какие-то промежуточные выводы не имеют никакого смысла, все может перевернуться с ног на голову. Что касается вратарского вопроса в «Динамо», то даже не знаю, приятная ли головная боль сейчас у Лички или больше проблема, что у него два равных по уровню голкипера в обойме. Пока, как мы видим, тренер старается делить между ними игровое время. Они оба хорошие вратари, но двоих же не поставишь в стартовый состав. И Шунин, и Лещук могут ошибаться периодически, но также и выручают команду исправно в нужные моменты. Меня еще учили, что команда начинается с вратаря. И Антона, и Игоря я знаю очень хорошо. Но у обоих присутствует некая нестабильность. Неспроста же Шунина какое-то время назад привлекали в сборную, а сейчас нет. Игорь моложе Антона почти на 10 лет, но при этом тоже уже далеко не самый молодой вратарь, 27 лет ему», — приводит слова Силкина Legalbet.

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на два очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).

Источник: https://legalbet.ru/news/u-shunina-i-leshuka-prisutstvuet-nekaya-nestabilnost/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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