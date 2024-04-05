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Сегодня, 21:05

Смолов согласился со словами Головина о том, что российский футбол менее интенсивный, чем европейский

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением об интенсивности футбола в чемпионате России.

— Саша Головин говорил, что проблема российского футбола в том, что он менее интенсивный, чем европейский. Как вы считаете, так ли это?

— Я согласен с этим утверждением, и даже могу объяснить, за счет чего. Если вы посмотрите какой-нибудь следующий матч в РПЛ, то обратите внимание, где играет линия обороны и нападения одной из команд и прикиньте примерное расстояние между ними. После этого включите матч из топ-5 лиг и вы увидите разницу. Там команды располагаются более компактно, и соперники находятся ближе к тебе. Поэтому у тебя намного меньше времени для принятия решения. Каждый твой технический брак — это скорее всего потеря мяча. И за счет этого, твои временные отрезки включений на скорости происходят гораздо чаще. Вот собственно разница.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

(Денис Сафронов)

Александр Головин
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
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