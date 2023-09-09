Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:17

Смородская опровергла слова Ндойе о том, что не отпустила игрока в «Лестер»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» слова бывшего нападающего железнодорожников Даме Ндойе, что переход в клуб АПЛ не состоялся из-за нее. Об этом футболист заявил в интервью «РБ Спорт».

«Такого я не помню. Я всегда рада, когда мои футболисты уходят в английскую лигу. В частности Ньясс ушел в «Эвертон» за 18 миллионов фунтов. Почему Ндойе так говорит? Не знаю. Может он что-то путает. Если бы были предложения, я бы его отпустила. Он хороший игрок, человек. Он сказал, что уже прошел медобселедование? Замечательно, только потом клуб передумал», — сказала Смородская «СЭ».

38-летний Сенегалец выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год. В 68 матчах за железнодорожников он забил 27 мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dame-n-doje-ya-mog-perejti-v-lester-no-smorodskaya-spetsial-no-vy-klyuchila-telefon/
Даме Ндой
Ольга Смородская
1
0
Читайте также
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
Бывшая жена Бивола рассказала, почему развелась с мужем-боксером
Умер «звездный» хирург» Отари Гогиберидзе
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 600 человек
BI заявил о разочаровании немецких ученых ростом российской торговли
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сын Цымбаларя: «Отец тяжело пережил выставление на трансфер. Но Романцев сделал для него в «Спартаке» очень много хорошего»

Сын Цымбаларя рассказал, как отец был близок к трансферу в нынешнюю команду Криштиану Роналду