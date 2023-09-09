Сын Цымбаларя: «Отец тяжело пережил выставление на трансфер. Но Романцев сделал для него в «Спартаке» очень много хорошего»

Сегодня, 13:15
Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал о том, как «Спартак» выставил его отца на трансфер в 1999 году.
— В октябре того самого 99-го история Цымбаларя в «Спартаке» резко закончилась. Что была за ситуация перед матчем вторых сборных России и Германии, когда он с Александром Беркетовым якобы опоздал к отбою и был навеселе — а тренер Сергей Павлов сообщил об этом Романцеву, и закрутилась карусель, которая и закончилась его выставлением на трансфер?
— Там была какая-то перевернутая история. Насколько знаю, Павлов, передавая эту историю Романцеву, образно говоря, день с ночью перепутал. Батя рассказывал, что там все было совсем по-другому. Но более детально ту ситуацию не знаю, врать не буду.
— Вы обижены на Романцева за то, как он поступил с отцом в 99-м?
— Нет. Многие говорят, что можно было по-другому развернуть ситуацию, но случилось так, как случилось. Мы уже ничего не изменим. Олег Иванович сделал для папы в течение всей карьеры очень много хорошего. И, конечно, оно перевешивает. Но сам отец тяжело это (выставление на трансфер. — Прим. И.Р.) пережил и был в шоке — тут говорю однозначно.
Любую ситуацию можно рассматривать в позитивном и в негативном ключе. Можно вспоминать об этом расставании. А можно — о том, сколько раз Романцев закрывал глаза на папины «шалости». И сколько важнейших голов отец забил после романцевских тренировок, и в том числе благодаря отношению к нему главного тренера.
— В январе 2000-го Романцев внезапно позвонил и пригласил его на сборы. Но после двух тренировок и одного контрольного матча отправил обратно.
— Отец рассказывал, что был звонок Романцева: «Цыля, приезжай и будем работать. Забыли все». Но когда он прилетел, что-то не срослось. Вернулся молча, ничего не рассказывал. А что якобы Романцев увидел его и спросил: «Что ты тут делаешь, я же тебя отчислил» — не знаю, правда это или нет. Я не спрашивал, папа не говорил...
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
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Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
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Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
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Локомотив – Оренбург
|- : -