Смородская: «Жаль, что зимой «Локомотив» не отпустил Баринова в «Бешикташ» — теперь он вряд ли уедет в Европу»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала продление контракта полузащитника Дмитрия Баринова с железнодорожниками.

Новый контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

«С одной стороны, это хорошо, что «Локомотив» продлил контракт с Бариновым, с другой — дорога в Европу, наверное, закрыта для него, предложений никаких нет. Жаль, что зимой Баринова не отпустили в «Бешикташ» — теперь он вряд ли уедет в Европу. А тогда была возможность уйти на нормальных условиях, тем более в период санкций», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Баринов является воспитанником «Локомотива». В составе железнодорожников он становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка страны.