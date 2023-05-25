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Сегодня, 16:19

Смородская: «Жаль, что зимой «Локомотив» не отпустил Баринова в «Бешикташ» — теперь он вряд ли уедет в Европу»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала продление контракта полузащитника Дмитрия Баринова с железнодорожниками.

Новый контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

«С одной стороны, это хорошо, что «Локомотив» продлил контракт с Бариновым, с другой — дорога в Европу, наверное, закрыта для него, предложений никаких нет. Жаль, что зимой Баринова не отпустили в «Бешикташ» — теперь он вряд ли уедет в Европу. А тогда была возможность уйти на нормальных условиях, тем более в период санкций», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Баринов является воспитанником «Локомотива». В составе железнодорожников он становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-zhal-chto-zimoj-barinova-ne-otpustili-v-beshiktash-teper-on-vryad-li-uedet-v-evropu/
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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