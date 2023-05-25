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Сегодня, 16:18

Защитник «Локомотива» Магкеев успешно перенес операцию на колене

Виктория Кравченко
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Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что защитник Стас Магкеев успешно прооперирован и готовится к реабилитации.

«Сейчас футболист чувствует себя хорошо, никаких выраженных болевых ощущений нет. Некоторое время он будет находиться при клинике, где проведет начальный этап реабилитации», — рассказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

В текущем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/magkeev-surgery/
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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