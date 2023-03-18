Смородская считает, что «Локомотив» может оказаться в топ-10 по итогам чемпионата

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала для «СЭ» победу московской команды над «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ (3:2).

«Во втором тайме «Локомотив» совсем изменился: скорости увеличили, появилось желание, мяч стали лучше держать. Все у них получилось. Очень рада за команду. Молодцы! Они хорошо стартовали в РПЛ, три победы подряд. Могу и за топ-10 чемпионата побороться», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» выиграл второй матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка).

«Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.