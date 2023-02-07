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Сегодня, 16:56

Смородская считает, что Слуцкий еще может реабилитировать тренерскую карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предположила, сможет ли Леонид Слуцкий перезапустить свою тренерскую карьеру.

«Слуцкий еще может реабилитировать свою тренерскую карьеру. Он молодой специалист. Ему нужно все переосмыслить. Для этого необходимо время. Нужно выдохнуть, и все переосмыслить», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Работая главным тренером ЦСКА, Слуцкий три раза брал золото чемпионата России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-slutskij-eshhe-mozhet-reabilitirovat-trenerskuyu-kar-eru-emu-nuzhno-vremya/
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
Ольга Смородская
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