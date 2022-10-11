Смородская — о Плутнике: «Без всяких сомнений его надо убирать!»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в ближайшее время может покинуть свой пост.

«Я об этом говорила полгода минимум, что первый, кто не справился, — Плутник. Он заварил кашу, которую клуб не может расхлебать. Без всяких сомнений его надо убирать!» — сказала Смородская «СЭ».

В нынешнем сезоне «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, команда одержала всего две победы.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.