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Сегодня, 17:06

Соболев: «Такого, как в прошлый раз в Кубке, сейчас с «Зенитом» не будет»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящем матче с «Зенитом».

— Прошлый матч в Питере был боевым и привел к дисквалификациям — в том числе вашей. Не считаете, что команде в Кубке из-за той истории просто не хватило игроков?

— И травмы сказались. Конечно, думал о той ситуации, подвел команду, — приводит «РБ Спорт» слова Соболева.

— Есть известная поговорка — форвард должен на все отвечать голами.

— Думаю, что такого, как в прошлый раз, не будет — на сто процентов уверен. Будет битва, серьезная игра. И они, и мы хотим выиграть. Будет накаленная атмосфера, но в первую очередь доказывать будем футболом.

Сегодня, 7 мая, «Спартак» встретится с «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sobolev-na-100-uveren-takogo-kak-v-kubke-s-zenitom-sejchas-ne-budet/
Александр Соболев
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