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Сегодня, 15:47

«Сочи» оштрафован на 70 тысяч рублей за появления болельщика на поле

Константин Белов
Корреспондент
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КДК РФС оштрафовал «Сочи» на 70 тысяч рублей за появления болельщика на поле в матче 23-го утра РПЛ против «Краснодара» (1:3), заявил глава комитета Артур Григорьянц.

«На поле выбежал болельщик, он был задержан сотрудниками службы безопасности и был передан сотрудникам полиции. «Сочи» за появление постороннего лица и необеспечение порядка на стадионе оштрафован на 70 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

На 91?й минуте игры во время паузы на замены на поле выбежал болельщик. Неизвестный в красной куртке пробежал через поле, размахивая руками.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Артур Григорьянц
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