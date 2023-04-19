«Сочи» оштрафован на 70 тысяч рублей за появления болельщика на поле

КДК РФС оштрафовал «Сочи» на 70 тысяч рублей за появления болельщика на поле в матче 23-го утра РПЛ против «Краснодара» (1:3), заявил глава комитета Артур Григорьянц.

«На поле выбежал болельщик, он был задержан сотрудниками службы безопасности и был передан сотрудникам полиции. «Сочи» за появление постороннего лица и необеспечение порядка на стадионе оштрафован на 70 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

На 91?й минуте игры во время паузы на замены на поле выбежал болельщик. Неизвестный в красной куртке пробежал через поле, размахивая руками.