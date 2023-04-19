Быстров: «Согласен с Аршавиным. ВАР — граната в руках, которая сама взрывается»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал судейство в матче 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Торпедо» (2:1).

— Было ли у тебя ощущение, что игроки «Спартака» получили желтые в качестве компенсации за пенальти?

— Нет, конечно. При чем тут судья, когда игроки сами допускают глупые ошибки? Арбитр не дал очевидную красную Самсонову. Пенальти тоже не поставил — это было решение ВАР. Абсурд.

— ВАР наших судей сделал слабее?

— Нет. При ВАР нет каких-то грязных эпизодов. Но то, как они им пользуются... Как сказал Аршавин, это граната в руке, которая сама взрывается. По-другому и не сформулируешь. Вот что случилось с Безбородовым за неделю? В матче ЦСКА — «Урал» даже режиссер не понял момента. Пять минут искал этот пенальти, не мог определить, что произошло. Я понимаю, если бы судил молодой арбитр — у него свое видение, нужно привыкнуть к тенденциям беспредела. Но в этой ситуации... Чего народ смешить? Получается, любой эпизод можно трактовать так, как хочешь. Команды выясняют, кто сильнее — не надо им помогать, не надо ставить эти пенальти. Судьи иной раз ищут касание, выискивают с лупой.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.

«Торпедо» находится на 16 месте с 13 очками.