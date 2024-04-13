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Сегодня, 12:53

«Сочи» — «Спартак»: Гуарирапа и Угальде выйдут старте

Сергей Разин
корреспондент
Манфред Угальде.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Манфред Угальде.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны составы «Сочи» и «Спартака» на матч 24-го тура РПЛ.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Дркушич, Марсело, Аттият-Аллах, Юсупов, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.

Запасные: Рудаков, Дегтев, Чистяков, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Бурмистров, Сутормин, Ангбан, Мигел, Кордова.

«Спартак»: Максименко, Классен, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Бонгонда, Соболев, Угальде.

Запасные: Селихов, Тихомиров, Чернов, Джикия, Тавареш, Рябчук, Игнатов, Литвинов, Денисов, Медина.

Матч пройдет в Сочи и начнется в 14:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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