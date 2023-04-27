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Сегодня, 08:30

Сорокин назвал положительным факт проведения турнира УЕФА в Волгограде

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин в интервью «СЭ» высказался о предстоящем молодежном турнире под эгидой УЕФА в Волгограде.

«Факт положительный. Но, как я уже сказал, наша цель — гораздо больший уровень присутствия российских сборных и российских клубов», — сказал Сорокин «СЭ».

В первом после введения санкций турнире под эгидой УЕФА в России примут участие юношеские сборные четырех стран,

Ранее РФС объявил, что в мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде.

Это соревнование станет первым официальным международным на территории России после введения санкций в феврале 2022 года.

Алексей Сорокин. «Вопрос о переходе в Азию еще не отпал». Сорокин — о пиве, переговорах с УЕФА и будущем сборной России
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