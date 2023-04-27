Семак считает, что «Спартак» весной не потерял в качестве игры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру «Спартака» в весенней части сезона

«Нужно смотреть на качество игры. Полагаю, они в этом компоненте не потеряли. Но результата немного не хватает. Здесь уже разберется тренерский штаб. Такое бывает. Провести стопроцентную параллель между качеством и результатами невозможно. Можно создать 10 моментов, но проиграть 0:1», — приводит слова Семака «Чемпионат».

После 24 туров «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре команда Гильермо Абаскаля обыграла «Краснодар» (4:3).