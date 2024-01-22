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Сегодня, 16:00

«Спартак»: где смотреть трансляции матчей зимой 2024

«Спартак» проведет зимний учебно-тренировочные сборы в ОАЭ с 22 января по 28 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гильермо Абаскаль, главный тренер ФК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московский «Спартак» вышел из отпуска 19 января. Подготовка красно-белых к весенней части чемпионата пройдет в Дубае (ОАЭ) с 22 января по 28 февраля. За время учебно-тренировочного сбора команда Гильермо Абаскаля проведет один контрольный матч, а после примет участие в Winline Зимнем кубке РПЛ, где соперниками столичной команды станут «Ростов», «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) и «Кайрат» (Казахстан). По окончании сборов команда отправится из Дубая в Санкт-Петербург, где сыграет матч 19-го тура МИР российской премьер-лиги против «Зенита». Расписание игр доступно в нашем материале, а также на официальном сайте клуба.

Трансляции товарищеских матчей московской команды можно смотреть на сайте «Спартака» в разделе «Медиа».

По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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