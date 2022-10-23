Судейство
Сегодня, 17:04
На 2-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» бригада Артема Любимова ошибочно засчитала взятие ворот подмосковной команды.
Спартаковец Шамар Николсон в ходе голевой атаки красно-белых дважды оказывался за линией офсайда. Если в первой фазе он не влиял на соперников, то в заключительной, в момент удара Михаила Игнатова, форвард помешал вратарю Виталию Гудиеву.
Видеоассистенты Ян Бобровский и Валентин Мурашов провели проверку и не стали вмешиваться в действия Любимова. Гол был засчитан.
Между тем в похожей ситуации в субботней игре «Локомотив» — «Динамо» на 40-й минуте после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи Павел Кукуян отменил гол динамовца Арсена Захаряна, зафиксировав положение «вне игры» у Федора Смолова.
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