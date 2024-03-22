«Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Нефтчи»

22 марта, 15:11
«Спартак» на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые могут принять участие в товарищеском матче с «Нефтчи».
Состав выглядит так:
вратари — Илья Свинов, Александр Селихов, Илья Тихомиров;
защитники — Даниил Денисов, Георгий Джикия, Леон Классен, Павел Маслов, Томаш Тавареш, Никита Чернов, Дмитрий Иванников;
полузащитники — Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Егор Гуляев, Максим Никифоров, Антон Рощин, Иван Старков;
нападающий — Александр Соболев.
В Москве останутся и будут работать по индивидуальной программе Роман Зобнин, Хесус Медина и Виктор Мозес. Также тренерский и медицинский штабы решили поберечь Наиля Умярова и Алексиса Дуарте.
Матч состоится в Баку 23 марта. Начало — в 17.00 мск.