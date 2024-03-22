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22 марта, 15:11

«Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Нефтчи»

Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые могут принять участие в товарищеском матче с «Нефтчи».

Состав выглядит так:

вратари — Илья Свинов, Александр Селихов, Илья Тихомиров;

защитники — Даниил Денисов, Георгий Джикия, Леон Классен, Павел Маслов, Томаш Тавареш, Никита Чернов, Дмитрий Иванников;

полузащитники — Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Егор Гуляев, Максим Никифоров, Антон Рощин, Иван Старков;

нападающий — Александр Соболев.

В Москве останутся и будут работать по индивидуальной программе Роман Зобнин, Хесус Медина и Виктор Мозес. Также тренерский и медицинский штабы решили поберечь Наиля Умярова и Алексиса Дуарте.

Матч состоится в Баку 23 марта. Начало —  в 17.00 мск.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
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