«Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Нефтчи»

«Спартак» на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые могут принять участие в товарищеском матче с «Нефтчи».

Состав выглядит так:

вратари — Илья Свинов, Александр Селихов, Илья Тихомиров;

защитники — Даниил Денисов, Георгий Джикия, Леон Классен, Павел Маслов, Томаш Тавареш, Никита Чернов, Дмитрий Иванников;

полузащитники — Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Егор Гуляев, Максим Никифоров, Антон Рощин, Иван Старков;

нападающий — Александр Соболев.

В Москве останутся и будут работать по индивидуальной программе Роман Зобнин, Хесус Медина и Виктор Мозес. Также тренерский и медицинский штабы решили поберечь Наиля Умярова и Алексиса Дуарте.

Матч состоится в Баку 23 марта. Начало — в 17.00 мск.