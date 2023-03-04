«Спартак» не дал Гончаренко установить тренерский рекорд

Сегодня, 18:56
В первом матче весенней части чемпионата-2022/23 «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2).
После перехода турнира на систему «осень-весна» красно-белые смогли добиться только двух побед в первых матчах календарного года. В 2013 году москвичи разгромили «Терек», а семь лет спустя справились в московском дерби с «Динамо».
Все первые матчи «Спартака» после зимней паузы в чемпионате
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
05.03.2012
|
Валерий Карпин
|
Рубин (г)
|
1:1
|
Шаронов — Эменике
|
10.03.2013
|
Валерий Карпин
|
Терек (д)
|
3:1
|
Мовсисян-3 — Маурусиу
|
08.03.2014
|
Валерий Карпин
|
Терек (г)
|
0:1
|
Маурисиу
|
08.03.2015
|
Мурат Якин
|
Краснодар (д)
|
1:3
|
Промес — Перейра, Ари, Ахмедов
|
06.03.2016
|
Дмитрий Аленичев
|
ЦСКА (г)
|
0:1
|
Муса
|
05.03.2017
|
Массимо Каррера
|
Краснодар (г)
|
2:2
|
Таски, в свои ворота, Смолов — Фернанду, Луиз Адриану
|
04.03.2018
|
Массимо Каррера
|
Локомотив (г)
|
0:0
|
-
|
03.03.2019
|
Олег Кононов
|
Краснодар (д)
|
1:1
|
Зе Луиш — Перейра
|
29.02.2020
|
Доменико Тедеско
|
Динамо (г)
|
2:0
|
Бакаев, Зобнин
|
28.02.2021
|
Доменико Тедеско
|
Рубин (д)
|
0:2
|
Деспотович-2
|
26.02.2022
|
Паоло Ваноли
|
ЦСКА (д)
|
0:2
|
Юсуф Языджи, Зайнутдинов
|
04.03.2023
|
Гильермо Абаскаль
|
Урал (д)
|
2:2
|
Литвинов-2 — Влут, Бикфалви
Итого: +2=5-5, мячи 12-16.
Руслан Литвинов дважды сравнял счет и не позволил Виктору Гончаренко одержать восьмую в карьере победу над «Спартаком». Белорусский специалист выиграл больше половины матчей с красно-белыми, приведя к успеху четыре разные команды — «Кубань», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».
Матчи команд Виктора Гончаренко против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Команда Гончаренко
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Голы
|
28.04.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
Дмитрий Гунько
|
2:0
|
И.Попов-2
|
02.11.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
Мурат Якин
|
3:3
|
Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски
|
25.09.2016
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Массимо Каррера
|
1:0
|
Фатаи
|
30.04.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
1:2
|
А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков
|
-2.08.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
2:1
|
Щенников, Витинью — Пашалич
|
10.12.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
0:3
|
Промес-2, Пашалич
|
23.09.2018
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
1:1
|
Влашич — Фернанду
|
06.04.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Олег Кононов
|
2:0
|
Сигурдссон-2
|
19.08.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Олег Кононов
|
1:2
|
Мариу Фернандес — Жиго-2
|
04.03.2020
|
Кубок
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
2:3 (д.в.)
|
Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон
|
30.06.2020
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
2:0
|
Влашич-2
|
13.09.2020
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
3:1
|
Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе
|
21.11.2021
|
Чемпионат
|
Краснодар
|
Руй Витория
|
2:1
|
Кордоба, Крыховяк — Соболев
|
04.03.2023
|
Чемпионат
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
2:2
|
Влут, Бикфалви — Литвинов-2
Итого: +7=3-4, мячи 24-19.
Гончаренко был близок к тому, чтобы стать первым тренером в истории, которому удалось победить «Спартак» с пятью разными командами. Сейчас Виктор Михайлович делит лидерство с Леонидом Слуцким и Александром Тархановым. По общему количеству побед тренер «Урала» делит пятое место с Тархановым, уступая только тренерам-чемпионам — Леониду Слуцкому, Курбану Бердыеву, Валерию Газзаеву и Юрию Семину.
Все тренеры, которые обыгрывали «Спартак» в чемпионате больше пяти раз
|
Тренер
|
Матчи
|
Победы
|
Команды
|
Леонид Слуцкий
|
29
|
15
|
Москва-2, Крылья Советов-1, ЦСКА-10, Рубин-2
|
Курбан Бердыев
|
30
|
11
|
Рубин-9, Ростов-2
|
Валерий Газзаев
|
33
|
11
|
Спартак Вл/Алания-4, ЦСКА-7
|
Юрий Семин
|
40
|
10
|
Локомотив-9, Анжи-1
|
Виктор Гончаренко
|
13
|
7
|
Кубань-1, Уфа-1, ЦСКА-4, Краснодар-1
|
Александр Тарханов
|
26
|
7
|
Торпедо-1, Крылья Советов-2, Сатурн-1, Урал-3
|
Валерий Карпин
|
9
|
6
|
Ростов-6
|
Владимир Федотов
|
9
|
6
|
Оренбург-2, Сочи-4
|
Рашид Рахимов
|
19
|
6
|
Локомотив-1, Амкар-1, Терек/Ахмат-4