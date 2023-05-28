«Спартак» сыграл вничью с «Пари НН»

«Спартак» дома сыграл вничью с «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ — 0:0

Хавбек нижегородцев Николай Калинский получил желтую карточку на 35-й минуте. На 45+3-й минуте полузащитник красно-белых Роман Зобнин тоже получил предупреждение.

Во втором тайме предупреждение получил голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин.

«Спартак» остается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. ЦСКА располагается на 2-м месте с 55 очками.

«Пари НН» поднимается на 13-е место, у нижегородцев 27 очков.