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Сегодня, 11:41

«Спартак» поздравил Абаскаля с днем рождения

Сергей Разин
корреспондент
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«Спартак» поздравил главного тренера Гильермо Абаскаля с днем рождения. Испанцу исполнилось 35 лет.

«Поздравляем главного тренера красно-белых с днём рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В минувшем сезоне красно-белые завоевали бронзовые медали РПЛ. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблцие, имея в активе 35 очков.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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