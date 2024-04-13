«Спартак» поздравил Абаскаля с днем рождения

«Спартак» поздравил главного тренера Гильермо Абаскаля с днем рождения. Испанцу исполнилось 35 лет.

«Поздравляем главного тренера красно-белых с днём рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В минувшем сезоне красно-белые завоевали бронзовые медали РПЛ. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблцие, имея в активе 35 очков.