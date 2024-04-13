В Нидерландах ответили на вопрос о возможном назначении Янсена в «Спартак»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в разговоре с «СЭ» оценил шансы возможного назначения тренера Паскаля Янсена в «Спартак».

«Он может стать кандидатом и на пост тренера «Аякса». Но это пока неточно. Думаю, что он предпочтет работу в Европе», — сказал Каптейнс «СЭ».

8 апреля появилась информация, что в случае увольнения Гильермо Абаскаля из «Спартака» новым главным тренером клуба может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

Абаскаль возглавил московскую команду в июне 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. Контракт 35-летнего специалиста рассчитан до лета 2025-го.