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Сегодня, 18:00

«Спартак»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Игроки «Спартака» выйдут из зимнего отпуска 19 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболисты «Спартака» выйдут из зимнего отпуска после первой части сезона чемпионата России по футболу — 2023 / 2024 в пятницу, 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно-белые отправятся в ОАЭ и будут тренироваться в Дубае.

Первый товарищеский матч в 2024 году «Спартак» проведет 3 февраля против клуба «Аль-Джазира». Затем команда примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.

Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:

  • 3 февраля — первый товарищеский матч. «Спартак» — «Аль-Джазира»
  • 7 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Ростов». Начало — 19.30 (мск)
  • 10 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18.00(мск)
  • 14 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19.30 (мск)

Полное расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников появится позже на этой странице.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;, как и&nbsp;прошлой зимой, отправится на&nbsp;сборы в&nbsp;Дубай. «Ахмат» уже в Турции, «Спартак» будет в отпуске еще 10 дней. Где и как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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