«Спартак»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Сегодня, 18:00
Футболисты «Спартака» выйдут из зимнего отпуска после первой части сезона чемпионата России по футболу — 2023 / 2024 в пятницу, 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно-белые отправятся в ОАЭ и будут тренироваться в Дубае.
Первый товарищеский матч в 2024 году «Спартак» проведет 3 февраля против клуба «Аль-Джазира». Затем команда примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.
Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:
Полное расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников появится позже на этой странице.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.
Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».