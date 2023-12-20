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Сегодня, 19:19

«Спартак» собрал легенд за одним столом: Соболев включил МакSим, Филимонов пересчитывал золото, Абаскаль сказал тост

Руслан Минаев
Гильермо Абаскаль.
Данил Пруцев, Александр Соболев и Руслан Литвинов.
Александр Филимонов.
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«Спартак» опубликовал предновогодний видеоролик с участием игроков и легенд клуба.

Игроки красно-белых собрались за одним столом и начали размышлять какой год был самым удачным для клуба.

По мнению Георгия Джикии, самым успешным годом можно считать 2017-й, когда клуб завоевал свой последний на данный момент титул чемпиона России.

Нападающий Александр Соболев лучшим считает сезон-2021/22, когда красно-белые стали обладателями FONBET Кубок России. Вместе с полузащитниками Данилом Пруцевым и Русланом Литвиновым Соболев включил песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим, которая стала неофициальным гимном болельщиков «Спартака».

Данил Пруцев, Александр Соболев и Руслан Литвинов.

Экс-голкипер красно-белых Александр Филимонов в это время пересчитывал свои шесть золотых медалей чемпионатов России в составе «Спартака».

Александр Филимонов.

Своим тостом встречу завершил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, сказав, что 2024-й год станет для клуба еще лучше.

Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место.

Александр Соболев
Александр Филимонов
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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