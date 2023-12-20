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Сегодня, 19:35

Клубы РПЛ интересуются форвардом мексиканской «Америки» Киньонесом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Хулиан Киньонес.
Фото AFP
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Несколько российских команд, выступающих в РПЛ, интересуются нападающим мексиканской «Америки» Хулианом Киньонесом, утверждает Metaratings.

По данным источника, 26-летний футболист готов к переезду в Россию, сумма потенциального трансфера оценивается в 14-15 миллионов евро.

Также на игрока претендуют бразильский «Коринтианс» и мексиканский «Монтеррей».

Киньонес выступает за «Америку» с июля 2023 года, мексиканец забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Футбол
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