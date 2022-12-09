На сборах в ОАЭ «Спартак» сыграет с «Ботевом» и примет участие в Зимнем кубке РПЛ

Стал известен план «Спартака» на зимние тренировочные сборы. Команда соберется в Москве 10 января.

11 и 12 января игроки красно-белых пройдут в Москве углубленное медицинское обследование, а на следующий день отправятся в ОАЭ.

Подготовка команды пройдет с 13 по 27 января в Дубае, а с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

На первом сборе «Спартак» проведет товарищеский матч с болгарским «Ботевом» (27 января). Полное расписание станет известно позднее.

В Абу-Даби красно-белые встретятся с «Ростовом», «Краснодаром», и «Сочи» в рамках Зимнего кубка РПЛ.

Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.