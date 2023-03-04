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Сегодня, 12:00

«Спартак» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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4 марта в Москве «Спартак» дома сыграет с «Уралом» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Урал». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Красно-белые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Екатеринбуржцы с 21 баллом располагаются на 10-й строчке.

6 августа 2022-го в матче 4-го тура чемпионата России команда Гильермо Абаскаля выиграла у «Урала» со счетом 2:0.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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