Сперцян верит в чемпионство «Краснодара»: «Мы заслужили быть на первом месте»

Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» высказался о результатах команды в этом сезоне.

«Мы все верим и всегда верили в чемпионство. Такие результаты сейчас — заслуга нашей команды и тренерского штаба. Мы заслужили быть на первом месте. Нужно дальше работать и не отдавать это место никому до конца», — сказал Сперцян «СЭ».

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью