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Сегодня, 17:36

Sport24: «Зенит» собирается предложить «Байеру» 5 миллионов евро за Азмуна

Мария Гусева
Сердар Азмун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» планирует предложить «Байеру» 5 миллионов евро за переход нападающего Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что леверкузенский клуб хочет получить за 28-летнего иранца не менее 10 миллионов евро.

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 года по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».

В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах за команду из Леверкузена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

2 августа стало известно, что Азмун выбыл на срок от 6 до 8 недель из-за травмы левой ноги.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Sport24
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Байер
ФК Зенит
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