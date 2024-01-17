Спортивный директор «Ноттингема» опроверг информацию об интересе клуба к Кордобе

Спортивный директор «Ноттингема» Росс Уилсон заявил, что среди трансферных целей клуба имя форварда «Краснодара» Джона Кордобы не значится.

«Имя Кордобы среди нас не упоминалось», — приводит «РБ Спорт» слова Уилсона.

17 января в английских СМИ появилась информация о том, что в 30-летнем игроке заинтересованы три клуба из Англии: «Кристал Пэлас», «Ноттингем» и «Эвертон».

Кордоба в этом сезоне провел 20 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Он выступает за «Краснодар» с 2021 года.