Спортивный директор «Оренбурга»: «Приятно, что обыграли «Спартак», показав отличный футбол. Это главное»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о том, как в команде отреагировали на победу над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Все были счастливы, мы рады, что добились такого результата. Игра была просто супер, а атмосфера на стадионе — блеск! Но главное, что мы обыграли «Спартак» благодаря своей игре, показали отличный футбол. Больше это понравилось. Обыграть «Спартак» — это хорошо, но сделать это можно по-разному. Сейчас нам главное идти от игры к игре, не думаем о месте в таблице. Забраться в пятерку? А почему нет, все возможно», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» находится на на третьей строчке.