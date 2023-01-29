Спортдиректор «Крыльев Советов»: «Трансферная кампания у нас закончится в последний день трансферного окна»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопросы о возможных трансферах клуба.

— Трансферная кампания на вход на переходе Гарре окончена или можно ждать, например, Ушакова из ЦСКА?

— Трансферная кампания у нас закончится в последний день трансферного окна. Надеемся, никаких потрясений у нас не будет.

— Вы взяли Рассказова, следом появилась информация об интересе «Локомотива» к игроку его позиции Бейлу. Есть ли у болельщиков основания беспокоиться насчёт возможного ухода Гленна?

— В клуб официально никто не обращался. С Гленном до нового года мы подписали новый долгосрочный контракт, его полностью все у нас устраивает. На сегодняшний день, думаю, повода беспокоиться нет, — сказал Корниленко Metaratings.ru.

29 января «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с аргентинским вингером Бенхамином Гарре.

Ранее команду пополнили экс-нападающий «Оренбурга» Владимир Писарский и бывший защитник «Спартака» Николай Рассказов.