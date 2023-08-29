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29 августа, 23:13

Бабич: «Буду делать все возможное, чтобы стать игроком уровня Видича»

Бабич ответил на вопрос о сравнении с Видичем
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич в разговоре с журналистами ответил на вопрос о сравнении с Неманьей Видичем.

— Вы играли в «Реал Сосьедад», туда перешел Арсен Захарян. Что думаете об этом трансфере?

— «Реал Сосьедад» — отличная возможность для Захаряна. Он показывает рост. Он должен играть, не чувствуя давления. Думаю, у него все будет хорошо. Это отличная возможность для него, потому что «Сосьедад» играет в Лиге чемпионов.

— Знаете ли вы легендарного серба, который играл в «Спартаке»?

— Я знаю Неманью Видича. Это один из лучших защитников в Сербии. Я буду делать все возможное и стараться стать игроком его уровня.

— Советовались с кем-то перед переходом?

— Я общался с ребятами из ЦСКА, например с Миланом Гайичем. Слышал только хорошее о России.

— Можете рассказать подробнее о своей позиции, где вам удобнее играть, как центральному защитнику?

— Большой разницы нет, играть слева или справа. Я готов играть и там, и там. Главное — выходить на поле и показывать всё, что можно. Я — левша. В этом смысле начало атаки для меня удобнее слева. В целом, существенной разницы нет.

Неманья Видич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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