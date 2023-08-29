Соболев рассказал о разговоре с командой после матча с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о разговоре с командой после матча с «Зенитом» в матче пятого тура РПЛ (1:3).

— Ты после «Зенита» анонсировал серьезный разговор с командой, с тренерским штабом. Он состоялся?

— Я не анонсировал. Просто говорил, что нужно пообщаться. Конечно, был разговор. С «Ахматом» мы сыграли на ноль. А сегодня выиграли.

— Кто был инициатором?

— Не буду говорить, что было и о чем говорили. Пусть будет в команде. Не было ничего особенного.

— Ты видишь прогресс после того матча? Или нет безразличных?

— Безразличных и тогда не было. Я просто говорил, что нужно понимать, что мы находимся в «Спартаке».