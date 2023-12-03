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Сегодня, 14:56

Стало известно, как «Динамо» готовит поле к матчу с «Рубином»: снег начнут убирать в понедельник

Микеле Антонов
Корреспондент
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На стадионе «ВТБ Арена» следят за метеорологической ситуацией в преддверии матча 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином». Об этом «СЭ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В данный момент следим за прогнозом. Обещают окончание снегопада в 2 часа ночи. Сейчас поле закрыто специальным антиосадочным покрытием. Завтра утром его снимают и начинают убирать весь снежный покров. Если в течение дня будут осадки, агрономы будут использовать специальные щетки, которые не травмируют газон», — сообщил источник «СЭ».

Ранее обсуждался перенос матча 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» на «ВЭБ Арене», однако президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что игра состоится, согласно расписанию.

После 16 туров «Динамо» находится на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 28 очками, «Рубин» расположился на 7-м месте (25 очков).

Матч «Динамо» — «Рубин» пройдет 4 декабря на стадионе «ВТБ Арена» в 19.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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