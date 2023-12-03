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Сегодня, 15:00

«Локомотив» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России по футболу 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба, ФК «Локомотив».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в 17-м туре чемпионата России по футболу 3 декабря, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «РДЖ Арена» в Москве. Планировалось, что стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени, но из-за снегопада начало матча отложено на 30 минут.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. За ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Зенит» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию бесплатно в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Команда Михаила Галактионова набрала 25 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые возглавляют чемпионат, в их активе — 33 балла. Отрыв от второго места, на котором располагается «Краснодар», составляет 1 очко.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
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