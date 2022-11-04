Магкеев заявил, что рассмотрит вариант переезда в Европу, если будет вариант

Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев высказался о возможном переезде в европейский чемпионат.

— У тебя контракт до 2024 года. Не задумывался о том, чтобы стать легендой «Локомотива» и провести здесь всю карьеру?

— Таких мыслей не было. Но это мой родной клуб, и, как бы ни сложилась карьера, я всегда буду безумно благодарен «Локомотиву». Я приехал сюда в 15 лет, стал личностью и футболистом. Этот клуб — часть моей жизни.

— В Европу никогда не тянуло?

— Тянуло. Мне кажется, это нормальное желание — играть с самыми сильными соперниками в лучших лигах. Знаю, что мной интересовался «Марсель», а также два клуба из Италии. Но до конкретики, как понимаю, не доходило — мешали травмы...

По стилю мне нравятся чемпионаты Англии, Италии и Германии. Но если не сложится с Европой, убиваться с горя не буду. Я стал футболистом в этой стране и получил здесь возможность зарабатывать на жизнь футболом. Будет возможность уехать, обязательно ее рассмотрю. Не будет — я себя прекрасно чувствую в «Локомотиве».