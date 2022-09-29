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29 сентября, 19:23

Стендап-комик Косицын оценил чувство юмора Аршавина

Известный стендап-комик Роман Косицын рассказал, почему стендаперы оказались так востребованы на федеральном спортивном телевидении.

«Видимо, нужны были новые лица, — сказал Косицын в интервью «КП Спорт». — Сейчас идет сильный уклон в сферу развлечений. И логично, что нужен человек, который придет и в отличие от душных футбольных мнений специалистов разбавит каким-то развлечением или шуткой. Хотя, там есть люди, которые сочетают и то, и другое. Скажем, Быстров или Аршавин. У Аршавина, кстати, неплохое чувство юмора. Оно футбольное, но неплохое. Я как-то был с ним на эфире. Он не знал, кто я. И сказал, что я примерно на его уровне по юмору, а остальные вообще ничего не умеют».

Источник: kp.ru
Андрей Аршавин
Владимир Быстров
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