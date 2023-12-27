Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:36

Полузащитник «Оренбурга» Оганесян: «Во второй части сезона хотим исправить турнирное положение»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о результатах команды в первой части сезона РПЛ.

«Во второй части сезона мы хотим исправить турнирное положение. Надеюсь, сыграем лучше, продуктивнее, будем побеждать и подниматься в таблице. Конечно, нам неприятно находиться так низко. Тяжело ответить, почему так происходит, наверное, бывают спады. Из-за этого команда находится в таком положении. Есть достаточное количество игр, чтобы исправить ситуацию, мы будем делать всё возможное. На турнирную таблицу стараемся не смотреть, все и так понимают ситуацию, — приводит слова Оганесяна Metaratings.ru.

После 18-и туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в таблице, набрав 15 очков. Команда идет в зоне стыковых матчей.

Источник: Metaratings.ru
Саркис Оганесян
ФК Оренбург
0
Читайте также
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Конфликт с Мажичем? Чтобы он был, нужно общаться, а я с ним ни разу не разговаривал». Интервью Алаева
Алаев о снежном матче «Балтика» — «Спартак»: «Это прокол лиги. Регламентирующие документы нуждаются в ревизии»
Агент Чистякова: «Интерес к Диме есть, но захочет ли «Зенит» его отпустить»
Шох: «Вряд ли Алип перейдет в «Реал», но ничего исключать нельзя»
Адиев отреагировал на интерес «Реала» к Алипу: «Хочу, чтобы он добивался больших успехов»
Источник: «Реал» заинтересован в защитнике «Зенита» Алипе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Монреаль»

Агент Божина: «Факел» не считает своевременным предлагать продление контракта»