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Стрепетов: «Поражение 0:2 на своем поле — щелчок по носу Юрану»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о поражении «Пари НН» в ответном стыковом матче против «Родины» (2:0).

«На первый матч Сергей Юран очень серьезно настроил команду, они сделали огромный задел в три мяча. И в ответной игре включилась психология, что есть преимущество, и это позволило «Родине» забить два мяча на выезде. И ей бы более дисциплинированно отнестись к первому матчу... Но «Пари НН» практически решил задачу сохранения прописки в первом матче, а во втором просто попытался сыграть на классе, которого, в общем-то, и нет. Понятно, что нижегородцы были фаворитами, как и «Факел», но счет 0:2 на своем поле — щелчок по носу Сергею Юрану. В таком состоянии команда не должна выходить», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

По сумме двух матчей «Пари НН» обыграл «Родину» (3:2) и сохранил прописку в РПЛ. Московская команда в следующем сезоне продолжит выступление в первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-porazhenie-0-2-na-svoem-pole-horoshij-shhelchok-po-nosu-yuranu/
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