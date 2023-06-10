Стрепетов: «Поражение 0:2 на своем поле — щелчок по носу Юрану»

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о поражении «Пари НН» в ответном стыковом матче против «Родины» (2:0).

«На первый матч Сергей Юран очень серьезно настроил команду, они сделали огромный задел в три мяча. И в ответной игре включилась психология, что есть преимущество, и это позволило «Родине» забить два мяча на выезде. И ей бы более дисциплинированно отнестись к первому матчу... Но «Пари НН» практически решил задачу сохранения прописки в первом матче, а во втором просто попытался сыграть на классе, которого, в общем-то, и нет. Понятно, что нижегородцы были фаворитами, как и «Факел», но счет 0:2 на своем поле — щелчок по носу Сергею Юрану. В таком состоянии команда не должна выходить», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

По сумме двух матчей «Пари НН» обыграл «Родину» (3:2) и сохранил прописку в РПЛ. Московская команда в следующем сезоне продолжит выступление в первой лиге.