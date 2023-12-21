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РПЛ

Сегодня, 13:39

Стрепетов считает, что российским специалистам нужно доказывать свою состоятельность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный эксперт, бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о работе иностранных тренеров Владимира Ивича и Марцела Лички, чьи команды «Краснодар» и «Динамо» сейчас находятся в лидирующей тройке РПЛ.

«Российским специалистам нужно доказывать свою состоятельность. Помимо Ивича в «Краснодаре», вы посмотрите, что сделал с московским «Динамо» Марцел Личка. Мое мнение, что эта команда готова также бороться за чемпионство. Мы часто говорили, что все молодые и перспективные там, с задатками хорошими, но «Динамо» не хватало уверенности в своих силах. А сейчас это уверенная, мощная команда. Они поставили цель, и мы видим, что они уже разогнались к чемпионству. Если б не эти потерянные необязательно два очка в Воронеже, они бы были в двух очках всего от «Зенита». И это заслуга Лички. Отчетливо видно, как строится команда, как она играет, как она дисциплинированна. Так что два эти зарубежных специалиста показывают свою огромную состоятельность», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Динамо» — на третьем месте (32 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-rossijskim-spetsialistam-nuzhno-dokazy-vat-svoyu-sostoyatel-nost/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Марцел Личка
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