Судья Безбородов не получил назначения на 21-й тур. Он не успеет установить рекорд?

В списке назначений судей на перенесенный 21-й тур нет Владислава Безбородова. Но получили очередные игры Виталий Мешков и Алексей Амелин — видеоассистенты, работавшие на матче «Зенит» — «Оренбург». Те, кто предложил Безбородову самому оценить эпизод, когда в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с рукой Прохина. Рефери в итоге пенальти так и не назначил. Выходит, руководители департамента судейства РФС сочли его вердикт ошибочным.

Затем до окончания чемпионата России-2023/24 останется пять туров. Для создания символического клуба имени рефери из Санкт-Петербурга ему нужно получить назначения судьей в четырех из них — тогда он достигнет рубежа в 300 матчей (сейчас у него 296). Рекорд, возможно, и не вечный, но впечатляющий. Либо (если Безбородов не наберет требуемого числа игр этой весной) придется устанавливать другое достижение — продолжать судить и в сезоне-2024/25, подняв возрастную планку до 52 лет.